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В Петербурге устроили драку со стрельбой с участием бойца ММА Вахаева

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Чемпион России по грэпплингу выстрелил в оппонента из травмата.

На Московском проспекте произошла драка, которая завершилась стрельбой. Инцидент случился поздним вечером 30 сентября.

По словам очевидцев, несколько пьяных мужчин утроили разборку с парнем кавказской внешности, который проходил рядом. Им оказался Умар Вахаев, боец смешанных единоборств и чемпион России по грэпплингу.

В ходе разбирательств он достал травматический пистолет и выстрелил в одного из оппонентов. Отмечается, что 31-летний мужчина получил ранение из оружия, а Вахаев, выступающий за клуб "Беркут", получил телесные повреждения.

Позднее на место происшествия у дома №208 по Московскому проспекту прибыли сотрудники полиции. Правоохранительные органы разбираются в случившемся, проводится проверка. 

Видео: vk.com/mash

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Теги: драка со стрельбой , клуб беркут , травмат , умар вахаев
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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