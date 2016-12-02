В Петербурге устроили драку со стрельбой с участием бойца ММА Вахаева

Чемпион России по грэпплингу выстрелил в оппонента из травмата.

На Московском проспекте произошла драка, которая завершилась стрельбой. Инцидент случился поздним вечером 30 сентября.

По словам очевидцев, несколько пьяных мужчин утроили разборку с парнем кавказской внешности, который проходил рядом. Им оказался Умар Вахаев, боец смешанных единоборств и чемпион России по грэпплингу.

В ходе разбирательств он достал травматический пистолет и выстрелил в одного из оппонентов. Отмечается, что 31-летний мужчина получил ранение из оружия, а Вахаев, выступающий за клуб "Беркут", получил телесные повреждения.

Позднее на место происшествия у дома №208 по Московскому проспекту прибыли сотрудники полиции. Правоохранительные органы разбираются в случившемся, проводится проверка.

Видео: vk.com/mash