С 1 марта пенсионеры Петербурга смогут бесплатно посещать музеи

Проект электронных сертификатов для носителей "серебряной" карты одобрили в городском парламенте.

Законодательное Собрание Северной столицы внесло поправки в Социальный кодекс города, согласно которым мужчины и женщины пенсионного возраста смогут бесплатно посещать петербургские музеи, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Инициатива реализуется в рамках программы "Серебряный возраст". Действие поправок вступает в силу 1 марта. Ежегодно из регионального бюджета на счета людей "серебряного" возраста в виде сертификата будет выделяться по 1500 руб.

На них можно купить билеты в городские и, что особенно важно, федеральные музеи, среди которых Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей и другие. Воспользоваться деньгами можно при помощи "Единой карты петербуржца" и только для приобретения билетов. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга