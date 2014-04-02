В Петербурге 16-летняя мигрантка выпила таблетки с целью выкидыша

Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали.

Утром 8 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней гражданки Кыргызстана с диагнозом "Самопроизвольный аборт без осложнений". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девушку забрали в больницу из квартиры на улице Дыбенко. Стражам порядка стало известно, что она съела неустановленное количество таблеток с целью выкидыша.

Мигранта прибыла в Россию 22 июля 2018 года с частным визитом. Данных о регистрации на территории СПб и ЛО нет.

Ранее мы писали, что юная петербурженка забеременела после связи с 17-летним парнем.

Фото: Piter.TV