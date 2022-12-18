На аллее Евгения Шварца прорвало трубу

Петербуржцы жалуются на частые "фонтаны" в городе и не понимают, почему так часто возникают подобные инциденты.

На аллее Евгения Шварца накануне, 17 декабря, прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Грязную и зловонную воду убрали до того, как она замерзла. Причину коммунальной аварии устранили.

Петербуржцы жалуются на частые "фонтаны" в городе и не понимают, почему так часто возникают подобные инциденты.

Эти коричневые реки и фонтаны когда-нибудь закончатся? Автор поста

Ранее на Piter.tv: водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото, видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург