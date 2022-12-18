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На аллее Евгения Шварца прорвало трубу

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Петербуржцы жалуются на частые "фонтаны" в городе и не понимают, почему так часто возникают подобные инциденты.

На аллее Евгения Шварца накануне, 17 декабря, прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Грязную и зловонную воду убрали до того, как она замерзла. Причину коммунальной аварии устранили.

Петербуржцы жалуются на частые "фонтаны" в городе и не понимают, почему так часто возникают подобные инциденты.

Эти коричневые реки и фонтаны когда-нибудь закончатся? 

Автор поста

Ранее на Piter.tv: водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото, видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: аллея евгения шварца, затопило аллею, коммунальщики, прорвало трубу, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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