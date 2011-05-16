Восьмимесячный малыш проломил череп при падении с детского кресла в петербургском ресторане

Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематома.

В воскресенье, 25 августа, стало известно о несчастном случае, произошедшем в ресторане на проспекте Сизова в Петербурге. Восьмимесячный ребенок получил серьезные травмы после падения с детского кресла.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", семья посетила ресторан, чтобы отметить день рождения родственницы. Родители уточнили, что предоставленное для ребенка кресло показалось им ненадежным, но других вариантов не было. Когда мать малыша отлучилась в уборную, спинка кресла открылась, и ребенок выпал.

Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематома.

По словам отца ребенка, персонал ресторана не оказал семье никакой помощи, предложив лишь забрать всю заказанную еду за счет заведения. Мужчина планирует обратиться в полицию.

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Фото: Piter.TV