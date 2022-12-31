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В Саратовской области при задержании нетрезвого водителя полиция применила огнестрельное оружие

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Ирина Волк рассказала о задержании нарушителя ПДД в регионе.

На территории Саратовской области молодой человек во время движения на автомобиле проехал на запрещающий сигнал светофора. Российские правоохранительные органы по региону заметили произошедшее и потребовали от нарушителя остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал законное указание полиции и попытался скрыться с места преступления. Во время движения машины лихач несколько раз нарушил ПДД. Своими действиями он подверг риску здоровье и жизнь остальных участников дорожного движения. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях местными сотрудниками пресс-службы полиции по региону.

Для остановки машины полицейские произвели два предупредительных выстрела вверх и более 10 прицельных – по колесам.  Водитель выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его задержали.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.  В отношении злоумышленника составлены протоколы от административных правонарушениях, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД медиа

Теги: ирина волк, мвд, нетрезвый водитель, регионы, саратовская область, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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