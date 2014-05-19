План по улучшению жилищных условий семей выполнен в Петербурге за полгода

Кроме того, в рамках поддержки нуждающихся жителей города в бюджете 2025 года заложено финансирование в объеме 19,3 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что с начала 2025 года до июня включительно порядка 70 тысяч городских семей смогли улучшить свои жилищные условия. По результатам предыдущего года было предоставлено жилье свыше 183 тысяч семьям, что превышает задание Министерства строительства России на уровне 161 тыс., установленное ранее, почти на 13,5%.



За прошедшие семь лет город успел ликвидировать очередь из 24 ветхих домов, жители которых переселились в новые квартиры. Сегодня примерно 95 петербургских семей ждут переезда в ближайшее время, которое состоится не позже конца 2027-го.



Кроме того, в рамках поддержки нуждающихся жителей города в бюджете 2025 года заложено финансирование в объеме 19,3 млрд рублей, направленное на обеспечение жильём ещё 8,5 тыс. горожан.



