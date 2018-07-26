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В Выборгском районе Петербурга горит завод "Светлана"

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Огромный столб дыма увидели жильцы соседних домов.

На Манчестерской улице, в Выборгском районе Петербурга, горят теплицы, в которых выращивают и продают цветы. Об этом каналу Piter.TV сообщили очевидцы происшествия.

Днем 26 июля на Манчестерской улице случился пожар: загорелись одноэтажные здания. Огромный столб дыма увидели жильцы соседних домов. По словам очевидцев, в огне оказались промышленные теплицы, в которых выращивали цветы на продажу. Как удалось выйснить коррепондентам Piter.TV, это был завод "Светлана". На предприятии воспламенилась оранжерея на площадях бывшего арендатора - "Завода готовых теплиц". Эту территорию компания занимала до 23 июля, а потом съехала.

Как сообщили сотрудники МЧС, лощадь пожара составила 70 квадратных метров. К 12.19 огонь потушили, а к 12.27 –  полностью ликвидировали. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: выборгский район , манчестерская улица
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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