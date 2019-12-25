"Звезды в черной дыре" в Театре на Литейном: коммунально-экзистенциальная драма?

В Театре на Литейном поставили пьесу Вероники Вельт, которая написана в 2020 году. Режиссером спектакля "Звезды в черной дыре" стал Иван Рябенко, который ранее выступал чаще как актер.

На сцене — обстановка старого дома советской или дореволюционной постройки. Старый телевизор, диван, цветок в кадке, торшер, наружная проводка... Дом должны расселить. Люди подыскивают квартиры. Это жильцы разных поколений, у них есть друг к другу претензии. И внутри семей бушуют конфликты.

Вдруг на лестничной площадке образуется дыра в стене. Может, просто обвалилась штукатурка? Звонки в спасательные службы, как обычно, ничего не дают. Но сама дыра становится экзистенциальным событием или "местом силы". То есть то, что вокруг нее происходит, отражается на жизни обитателей квартир. У одних активизируются воспоминания, другие меняют свое мировоззрение, третьи исповедуются друг другу, четвертые обмениваются жизненным опытом.

Например, девушка, которая до этого была расчетливой капризулей, обретает новые нравственные цели. Старушка, которую все считали унылой грымзой, оказывается веселой рок-н-рольщицей. Невротичная мать подростка-бунтаря раскрывается как тонко чувствующая женщина.

Свет в спектакле является отдельным исполнителем: он двигается от героев вверх, в сторону, низвергается на них. Звук, раздающийся за стенами, рождает мысли о потусторонних существах. Наверное, эти же существа (у них руки актеров!) взаимодействуют с героями из дыры, в которую они могут что-то утащить, а могут из нее и чем-то одарить.

Этот спектакль, как сон или сказка, чем-то напоминает фильм "Небеса обетованные" Эльдара Рязанова. Вот есть некая тайна, то ли физическая, то ли метафизическая, благодаря которой герои становятся другими (будем надеяться, что лучше). Из дыры "сочится" нечто вроде благодати, умиротворения, гармонии. Что в этой дыре в стене так влияет на людей: религия, психологическое прозрение или что-то еще — сложно сказать. Но жертвам нынешних питерских

коммунальных аварий пьеса может прийтись по душе. Ведь она вселяет надежду, что коммунальное бедствие в доме не только можно пережить, но и как-то использовать с удовольствием для себя.

Куда сходить в Петербурге на неделе с 29 ноября по 3 декабря.

Автор: Родион Чепалов

Фото: Вконтакте / Театр "На Литейном"