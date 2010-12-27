"Жертва" изнасилования на Загородном не смогла вспомнить о событиях после похмелья

Медики не смогли подтвердить историю о групповом сексуальном насилии над девушкой.

Жительница Северной столицы не смогла подтвердить историю о том, что была изнасилованна группой мигрантов. Врачам также не удалось найти доказательств данного события.

Отметим, что заявление о ситуации поступило на пульт дежурного полиции в ночь с 16 на 17 августа. Ранее Piter.tv писал о предполагаемом преступлении в отношении москвички, которую трое азиатов зажали около ТЮЗа на Загородном проспекте. После происшествия жертва была доставлена в Мариинскую больницу. Медики добавили, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как отмечают эксперты, после того, как девушка выспалась, она не смогла вспомнить ничего криминального. У пострадавшей наблюдаются провалы в памяти. Травм и увечий на теле пациентки не обнаружено.

Фото: Piter.tv