"Женщина на ветру": скульптор из Петербурга создал памятник жертвам фашистского режима в Норвегии

На установку скульптуры в память о пленных советских женщинах требуется полтора миллиона рублей.

Это Юрий Сальников, архитектор и скульптор из Петербурга. На жизни его семьи, как и на судьбах миллионов людей нашей страны, навсегда остался отпечаток Великой Отечественной войны. В сороковых годах около 1500 советских женщин находились в плену в оккупированной Норвегии. Их отправили на каторжные работы в рыбной промышленности. Среди этих женщин была и мать Юрия, ей тогда было всего 15 лет.

В начале 1942 года немцы стали местных молодых девушек по 15-17 лет собирать, их увозили в Германию. После Германии группу этих женщин отправили в Норвегию. Юрий Сальников, скульптор

Отец Юрия попал в плен под Киевом, сначала его отправили в Германию, а потом на ту же рыбную фабрику. Там и познакомились родители Юрия. После победы они уехали жить во Владивосток, по документам их сын родился именно там. Только в подростковом возрасте он узнает правду.

Когда мне было лет 14, однажды в разговоре с дядей, он обронил такую фразу, что-то делал ножницами и говорит, что это те ножницы, которые мать привезла из Норвегии вместе со мной. Юрий Сальников, скульптор

Когда Юрий узнал семейную тайну, он захотел увековечить мало кому известную историю войны. Памятник "Женщина на ветру" символизирует всех советских женщин, которые вынуждены были трудиться на фашистов, однако продолжали верить в победу и мечтали вернуться домой, не сводя глаз с горизонта.

Мама говорила, что они мечтали вернуться домой, потому что там были развалины, скалы, ветер: "Мы выходили на берег моря, стояли смотрели с надеждой, что когда-нибудь по этому морю мы вернемся домой". Так возникла эта идея, что двушка стоит и мечтает вернуться. Юрий Сальников, скульптор

Для создания двухметрового монумента необходимо около 6 миллионов рублей. При этом норвежская сторона согласилась оплатить 75 процентов. В Норвегии вообще с интересом отнеслись к истории Юрия и с радостью пригласили его семью, чтобы показать значимые места. В России же особой поддержки идея создания памятника не встретила. Семья Юрия собирает деньги с помощью краудфандинга.

Порядка полутора миллионов рублей нужно собрать, чтобы сделать эти работы по увеличению скульптуры, остальное они оплатят. Юрий Сальников, скульптор

Юрий подготовил эскиз, нашел литейщика, который готов помочь в создании монумента. Несмотря на это, собрать необходимую сумму к юбилею победы, скорее всего, уже не удастся. Главная цель Юрия – установить монумент в память о матери в год 75-летия освобождения Европы и окончания войны. Помочь в создании памятника может любой желающий.

Фото и видео: Piter.TV