Железнодорожная дорога до аэропорта Пулково свяжет южную и северную части Петербурга

Точной даты строительства пока нет, однако первые этапы работ стартуют уже в 2025 году.

Железнодорожная дорога до аэропорта Пулково, строительство которой вскоре начнется в Петербурге, станет связующим звеном между северной и южной частями города. Информацию об этом предоставило информационное агентство "ТАСС".

— Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное — связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт, — заявил топ-менеджер.

Точной даты строительства пока нет, однако первые этапы работ стартуют уже в 2025 году.

Фото: Baltphoto