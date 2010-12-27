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Железнодорожная дорога до аэропорта Пулково свяжет южную и северную части Петербурга
Сегодня, 10:56
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KaterinaKono13

Железнодорожная дорога до аэропорта Пулково свяжет южную и северную части Петербурга

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Точной даты строительства пока нет, однако первые этапы работ стартуют уже в 2025 году. 

Железнодорожная дорога до аэропорта Пулково, строительство которой вскоре начнется в Петербурге, станет связующим звеном между северной и южной частями города. Информацию об этом предоставило информационное агентство "ТАСС". 

— Если говорить о большом пассажирском проекте в Петербурге, то самое правильное — связать Сестрорецкое направление с Сосновой Поляной. Условно говоря, юг с севером города, с проездом через аэропорт, — заявил топ-менеджер.

Точной даты строительства пока нет, однако первые этапы работ стартуют уже в 2025 году. 

Фото: Baltphoto

Теги: новости санкт-петербурга, новости спб, пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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