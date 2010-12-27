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"Зенит" выиграл у "Мольде": без Дзюбы команда еле справилась с норвежцами
Сегодня, 6:44
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lesjasap
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"Зенит" выиграл у "Мольде": без Дзюбы команда еле справилась с норвежцами

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Петербуржцам удалось выстоять на поле против "Мольде".

Футбольный петербургский клуб "Зенит" проиграл матч против норвежской команды "Мольде". Игра состоялась вечером 30 августа за границей. В результате спортивного поединка "сине-бело-голубые" не смогли одержать победу, уступив со счетом 2:1. Однако, по суме двух игр "Зениту" удалось выйти в дальнейший этап Лиги Европы. 

Среди неоднозначного решения главного тренера "Зенита" Сергея Семака было оставить Артема Дзюбу на скамейке запасных. Таким образом руководитель хотел подготовить команду к следующему сильному противнику - московскому "Спартаку". 

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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