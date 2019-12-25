"Зенит" сразится с "Ротором" в первом матче нового сезона РПЛ

Игра состоится 11 августа в Волгограде.

Тинькофф Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового сезона. Первая игра "Зенита" состоится 11 августа в Волгограде. Сине-бело-голубые сразятся с хозяевами стадиона – футболистами из ФК "Ротор". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что все матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа. Откроет сезон игра между "Химками" и ЦСКА, которая начнется ровно в 16:00 по московскому времени.

Впереди "Зенит" еще ждет игра с "Локомотивом". Команды поборются за Суперкубок России 7 августа. Матч состоится на "ВЭБ Арене" в 19:00. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Ранее мы писали, что "Зенит" попрощался с капитаном команды Браниславом Ивановичем.

Фото: fc-zenit.ru