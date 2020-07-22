"Зенит" показал не попавшие в эфир кадры победного матча против "Спартака"

В объектив скрытой камеры попал диалог Семака и Тедеско, драка Дзюбы и Соболева, кадры из раздевалки команды и многое другое.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал в соцсети "ВКонтакте" почти 20-минутный видеоролик, в котором показал самые яркие моменты полуфинального матча Кубка России против московского "Спартака". Стоит отметить, что эти кадры не попали в эфир, поэтому болельщики могут увидеть их впервые.

В частности, в объектив скрытой камеры попали переживания зенитовцев перед важной игрой, кадры из раздевалки команды, диалог главных тренеров Сергея Семака и Доменико Тедеско. Также болельщикам показали драку нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы и форварда красно-белых Соболева и другие моменты матча.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся 19 июля в Петербурге и окончился победой петербуржцев. В финале Кубка России сине-бело-голубые сыграют с "Химками".

Ранее Дзюба ответил на заявление о подкупе судей.

Видео: ВКонтакте / ФК "Зенит"