"Зенит" победил УНИКС и в пятый раз подряд выиграл Кубок Кондрашина и Белова

Финал в Петербурге завершился уверенной победой Зенита над УНИКСом 89 на 71.

Баскетбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл казанский УНИКС в финале Кубка Кондрашина и Белова и завоевал трофей в пятый раз подряд.

Финальный матч предсезонного Кубка Кондрашина и Белова прошел 9 сентября в Санкт-Петербурге. "Зенит" победил УНИКС со счетом 89:71. По четвертям игра завершилась с результатами 21:22, 15:16, 27:18, 26:15. Самым результативным игроком встречи в составе "Зенита" стал Георгий Жбанов, набравший 25 очков. У УНИКСа 19 очков заработал Дишон Пьер, а Маркус Бингэм оформил дабл-дабл — 16 очков и 12 подборов.

Для петербургского клуба эта победа стала пятой подряд на турнире. В матче за третье место "Парма" из Перми обыграла владивостокское "Динамо" со счетом 78:73 (17:14, 25:23, 16:16, 20:20).

Ранее мы сообщали, что "Зенит" предложил 12 млн евро за игрока "Палмейраса" Рикельме.

Фото: БК "Зенит"

