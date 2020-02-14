"Зенит" не подтвердил переход своего нападающего Александра Кокорина в клуб "Сочи"

В клубе отметили, что "такого решения нет".

В петербургском "Зените" отреагировали на информацию о грядущем переходе нападающего Александра Кокорина в футбольный клуб "Сочи". Спортсмена забирают в другую команду на правах аренды до конца текущего сезона.

В пресс-службе сине-бело-голубых заявили, что не подтверждают переход игрока в ФК "Сочи". В клубе отметили, что "такого решения нет".

Ситуация с переходом Кокорина в другой клуб не может прийти к финалу с конца января. Первое объявление о смене клуба опроверг агент игрока, но о сделке сообщил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. После сам футболист отказался покидать родной клуб и был переведен в резервный "Зенит", но 13 февраля агент Кокорина все-таки подтвердил аренду.

Ранее петербургский "Зенит" огласил участников третьего зимнего сбора.

Видео: Eurosport / YouTube