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"Зенит-2" стал аутсайдером после шестого поражения в турнире национальной лиги
Сегодня, 8:10
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lesjasap
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"Зенит-2" стал аутсайдером после шестого поражения в турнире национальной лиги

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Вчера вечером футболисты проиграли "Арсеналу" из Курска.

Петербургская футбольная команда "Зенит-2" в шестой раз проиграл оппоненту в рамках первенства соревнования национальной лиги. На этот раз победителем из схватки вышел курский клуб "Авангард". Матч состоялся вечером 12 августа на стадионе "Петровский". Соперники обошли жителей Северной столицы со счетом 2:1.

Начало игры уже сломило ожидания болельщиков: уже на шестой минуте представителями города на Неве был забит автогол в свои ворота. "Отличился" Владислав Молчан. В первом тайме Александр Касьян из"Авангарда" смог укрепить позиции, забив второй гол. "Зенитовцы" смогли сократить отставание только во втором тайме. Однако, обыграть Курск у них так и не получилось.

Стоит отметить, что на данный момент "Зенит-2" является аутсайдером турнира. Команда является единственной, в копилке которой за данный турнир нет ни одного очка. Они занимают 20-ую строчку в рейтинге. Следующая игра пройдет 18 августа в  городе Ярославль.

Фото: fc-zenit

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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