"Зенит-2" стал аутсайдером после шестого поражения в турнире национальной лиги

Вчера вечером футболисты проиграли "Арсеналу" из Курска.

Петербургская футбольная команда "Зенит-2" в шестой раз проиграл оппоненту в рамках первенства соревнования национальной лиги. На этот раз победителем из схватки вышел курский клуб "Авангард". Матч состоялся вечером 12 августа на стадионе "Петровский". Соперники обошли жителей Северной столицы со счетом 2:1.

Начало игры уже сломило ожидания болельщиков: уже на шестой минуте представителями города на Неве был забит автогол в свои ворота. "Отличился" Владислав Молчан. В первом тайме Александр Касьян из"Авангарда" смог укрепить позиции, забив второй гол. "Зенитовцы" смогли сократить отставание только во втором тайме. Однако, обыграть Курск у них так и не получилось.

Стоит отметить, что на данный момент "Зенит-2" является аутсайдером турнира. Команда является единственной, в копилке которой за данный турнир нет ни одного очка. Они занимают 20-ую строчку в рейтинге. Следующая игра пройдет 18 августа в городе Ярославль.

Фото: fc-zenit