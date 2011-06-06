Ларри Джонсон оценил мобилизацию на Украине.

Армия киевского режима предпринимает отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери в личном составе, что плохо сказывается на качестве военной подготовки у украинских новобранцев. Таким образом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт заметил, что никакое количество поспешно подготовленных призывников не сможет восполнить нехватку солдат Вооруженных сил Украины, происходящую на фоне многочисленных потерь и случаев дезертирства с места сражений.

Украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на "военную подготовку". <…> Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт. Но это не военная подготовка — это просто отработка базовых действий. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom