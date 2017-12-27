Петербургские торговцы напали на вооруженного грабителя

Браться приехали продать блок питания, а с ними решили расплатиться пулями.

Братья торговцы встали под пули, чтобы защитить свой товар от "покупателя" с пистолетом, сообщает 28 января АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что инцидент произошел в минувшую субботу, когда двое братьев 28-ми и 30-ти лет приехали по адресу Валерия Гаврилина, 5, чтобы продать заказчику блок питания. Однако вместо покупателя, в подъезде с ними встретился неизвестный вооруженный пистолетом.

Злоумышленник потребовал от мужчин весь товар, ключи от машины и телефоны. Вместо того, чтобы пойти на соглашение с преступником, браться набросились на разбойника с кулаками. Во время драки, неизвестный начал стрелять из пистолета. После того, как вымогатель разрядил всю обойму, торговцы отобрали у него пистолет и обратили в бегство.

В результате происшествия, братьев доставили в больницу. Младшего из них госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями верхней трети правого бедра, паховой области и левой стопы. На данный момент его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Полиция разыскивает нападавшего. Дело усложняет и тот факт, что в парадной и прилегающей территории отсутствуют камеры видеонаблюдения.