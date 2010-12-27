"Безопасность всеобъемлющий термин": специалист ICANN рассказала о безопасности в сети

Об этом эксперт рассказала на IX Российском форуме по управлению интернетом.

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке гостиницы "Азимут" прошел IX Российский форум по управлению интернетом. В рамках этого мероприятия специалист компании ICANN Александра Куликова рассказала о том, как оценивается и соблюдается безопасность в сети. Об этом сообщает корреспондент "ПолитЭксперт".

Безопасность - это всеобъемлющий термин. Наша миссия более узкая: безотказное функционирование корневой зоны, пресечение использования доменных имён в преступных действиях. Мы пресекаем это, обсуждая с сообществом. Осознание этой проблемы должно быть выработано сообща. Раскрытие данных проводится, чтобы в чем-то увеличить осведомленность в имеющихся проблемах. Заявляет Александра Куликова

Обеспечение сетевой безопасности, по слова Куликовой, осложняется кризисом доверия, который наблюдается сейчас во всех структурах общества. Обусловленный геополитической ситуацией, кризис доверия в целом не способствует безопасному и открытому Интернету, порождая такие явления, как, например, фейковые новости.

Больная тема - влияние локального законодательства на нашу деятельность ICANN. Например, закон в ЕС о защите персональных данных не позволяет получить нам доступ к персональным данным владельцев доменных имён. Сокрытие этих сведений может стать проблемой для правоохранительных органов при раскрытии преступлений. Заключает специалист

Справка:

ICANN - Международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.

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