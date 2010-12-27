В Петербурге задержан мужчина, который устроил драку в гостинице на почве ревности

В Петербурге задержали мужчину, который избил оппонента из-за ревности.

В Петербурге в первый день весны 2018 года в 18.15 наряд сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Невскому району задержали 42-летнего мужчину. Отмечается, что он ранее неоднократно был судим. Задержанный устроил драку в гостинице и нанес телесные повреждения 35-летнему мужчине. Пострадавшего пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.

При патрулировании наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в гостинице на Народной улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказавшись на месте происшествия наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который в ходе конфликта, возникшего на почве ревности к своей знакомой, нанес несколько ударов в голову 35-летнему гражданину.

Пострадавший в состоянии средней тяжести был госпитализирован в Александровскую больницу. Там у него диагностировали перелом челюсти, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.