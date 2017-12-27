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MShaffter
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"За секунду до": В США рыбаки чудом избежали гибели при столкновении с катером

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В сети появилось видео чудесного спасения.

На популярном видеохостинге YouTube опубликовали видео столкновения моторной лодки и катера.

Видео было снято одним из рыбаков, которые находились в лодке. На видео видно, что на лодку на полном ходу мчится катер. Рыбаки кричат и машут руками, но катер стремительно приближается к лодке и не собирается сворачивать. Рыбаки приняли единственно верное решение в данной ситуации, они спрыгнули в воду и остались живы.

При этом инциденте никто не пострадал, а вот лодка была сильно повреждена. Теперь владельцы лодки пытаются добиться компенсации от капитана катера, который утверждает, что не заметил лодку с рыбаками. 

Видео: YouTube/CAPSTAN

 
Теги: в мире , за секунду до , сша , чуть не погибли
Категории: Происшествия Лента новостей Мировые новости

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