Лоуренс Уилкерсон прокомментировал угрозу, которая российская ракета средней дальности создает для США.

Одна российская ракета средней дальности "Орешник" способна за 30 секунд уничтожить полностью оснащенный американский авианосец с истребителями и личным составом в пять тысяч человек. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный специалист добавил, что во время прямой линии от 19 декабря 2024 года президент Владимир Путин предложил коллективному Западу дуэль в том случае, если политики сомневаются в эффективности "Орешника". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

Вот это самый настоящий пинок под зад. У вас есть авианосцы <...> стоимостью 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. <...> "Орешник" уничтожит их всех примерно за 30 секунд. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom