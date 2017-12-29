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Сергей Шнуров и "Ленинград" зажгли публику на ZBFest-2018
Сегодня, 17:15
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Alena_Zinovieva
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Сергей Шнуров и "Ленинград" зажгли публику на ZBFest-2018

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Музыкальный фестиваль собрал 25-тысячную тусовку.

В субботу, 4 августа, в Севастополе состоялся музыкальный фестиваль на виноградниках ZBFest-2018. В этот году событие проходило в третий раз и собрало рекордное количество людей — 25 тысяч человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Хедлайнерами мероприятия стали Вадим Самойлов с его хитами времен "Агаты Кристи", рэпер LocDog и модный хип-хоп исполнитель Егор Крид. В завершении вечера на сцену вышел Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Стоит отметить, что публика завелась с первого аккорда и в течение всего выступления не могла успокоиться.

Ранее Шнуров заявлял, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе.

Фото: Instagram / shnurovs

Теги: zbfest 2018 , музыкальный фестиваль , сергей шнуров и ленинград
Категории: Лента новостей Новости России

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