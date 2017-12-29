Сергей Шнуров и "Ленинград" зажгли публику на ZBFest-2018

Музыкальный фестиваль собрал 25-тысячную тусовку.

В субботу, 4 августа, в Севастополе состоялся музыкальный фестиваль на виноградниках ZBFest-2018. В этот году событие проходило в третий раз и собрало рекордное количество людей — 25 тысяч человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Хедлайнерами мероприятия стали Вадим Самойлов с его хитами времен "Агаты Кристи", рэпер LocDog и модный хип-хоп исполнитель Егор Крид. В завершении вечера на сцену вышел Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Стоит отметить, что публика завелась с первого аккорда и в течение всего выступления не могла успокоиться.

Ранее Шнуров заявлял, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе.

Фото: Instagram / shnurovs