"Я обещаю сделать из вас сочную отбивную": глава росгвардии вызвал Навального на бой

Юрист ФБК отметила, что ответ от Навального обязательно последует.

Глава Росгвардии, генерал Виктор Золотов, вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль в форме рукопашного поединка. Свое видеообращение военный опубликовал на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

Поводом для конфликта послужило расследование ФБК, опубликованное в августе. Согласно расследованию Навального продукты для росгвардии закупались по цене, завышенной в 3-4 раза, что свидетельствует о коррупционной схеме. Золотов отметил, что своими действиями оппозиционер оклеветал его, а в офицерской среде такое прощать не принято. Генерал пообещал сделать из Навального "хорошую сочную отбивную" и заявил, что если тот откажется принимать вызов, то оппозиционеру будет "стыдно выйти на улицу".

За Навального, который в данный момент находится в СИЗО, ответила адвокат ФБК Любовь Соболь. Юрист отметила, что принимать решение за политика она не может, однако слова Золотова без ответа не останутся.

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Фото: скриншот из ролика "ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ В ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ ФБК, ПОРОЧАЩИХ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ОФИЦЕРОВ"