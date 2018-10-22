"Я категорически против": экс-форвард ФК "Спартак" об увольнении Массимо Карреры

Массимо Каррера уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Спартак".

Руководство столичного "Спартака" объявило о расставании с главным тренером команды Массимо Каррерой. Итальянец возглавил футбольный клуб в начале сезона 2016-2017 года, когда в отставку отправили Дмитрия Аленичева. В первый год работы новый тренер привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству. В этом сезоне команда трижды потерпела поражения на домашних матчах. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Экс-форвард ФК "Спартак", футбольный эксперт Валерий Рейнгольд в интервью изданию "Политэксперт" выразил мнение, что руководство команды приняло неверное решение.

Я категорически против такого шага. Был и остаюсь приверженцем работы Карреры. Можно искать всякие отрицательные стороны его деятельности, тренерская работа – это очень тяжелый груз. Массимо выдержал эту нагрузку, но его "сплавили". Речь идет не только о руководителях клуба, но и игроках. Кто именно, я буду молчать, потому что у меня есть мнение по этому поводу, но нет фактов. Валерий Рейнгольд, экс-форвард ФК "Спартак"

С другой стороны, как рассказал эксперт, есть такие люди, которые очень не хотели, чтобы итальянский тренер и дальше занимал свой пост. Но это неправильно, так как такой шаг сейчас только приведет к бардаку в команде.

Издание "ПолитЭксперт" поинтересовалось у Рейнгольда, кто же тогда сможет занять место Карреры?

Понятия не имею, мне сейчас просто все равно. Какая разница, кто там будет работать, если в команде нелады. Надо разбираться с коллективом, со штабом команды, выяснять, кто мутит воду в этой непрозрачной воде. Надо разобраться, в чем дело. Если команда "Спартак" все это оставит в стороне и назначит еще одного тренера, то потом его опять снимут, другого назначат. Так и будет продолжаться все та же история. Нужно разобраться вначале, кто там дестабилизирует ситуацию. Валерий Рейнгольд, экс-форвард ФК "Спартак"

Валерий Рейнгольд заверил, что очень бы хотел узнать, за что именно уволили Карреру, явно не из-за промахов в этом сезоне. Эксперт считает, что тренер работает хорошо, команда одно время вообще играла прекрасно. Также Рейнгольд отметил, что в коллективе есть много обиженных, кто мутит воду, но кто это конкретно, неизвестно. "Команда "Спартак" поступила неправильно".

Временно исполнять обязанности главного тренера будет помощник Массимо Карреры Рауль Рианчо.

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