"Все покажут новые лица!". Петербурженка Любовь Оленина примет участие в реалити "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" на ТНТ

Яркая участница народной команды "Выжить в…" вновь поборется за победу в солнечном Самарканде.

ТНТ врывается в телесезон 2025 с грандиозной премьерой - реалити "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", в котором примут участие самые яркие герои шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Звёздная и народная команды снова будут плести интриги ради того, чтобы кто-то один забрал солидный приз и отстоял честь своего сезона.

Съемки "Игры Сезонов" проходили в Самарканде, там же, где снимался второй сезон шоу. И это будет небольшим преимуществом для тех участников, которые уже "выживали" в этих местах. Тем же, кто привык играть под палящим солнцем Дубая, пески и ветры Узбекистана могут стать серьезным препятствием на пути к победе.

В новом шоу сойдутся самые яркие участники всех трех сезонов проекта. В звёздной команде за победу будут бороться Ольга Серябкина (1 сезон), Надежда Сысоева (3 сезон), Павел Мамаев (победитель 1-го сезона), Митя Фомин (2 сезон), Артём Калайджян (1 сезон) и Торнике Квитатиани (3 сезон).

Честь народников будут отстаивать Сергей Завгороднев (1 сезон), Ангелина Татарченкова (1 сезон), Любовь Оленина (2 сезон), Евгений Давлетшин (2 сезон), Остап Солдатов (3 сезон), Андрей Зубенко (3 сезон), Александра Сухорукова (победительница 3-го сезона).

Реалити-шоу "Выжить в…" стартовало на телеканале ТНТ в 2023-м году и сразу же завоевало успех у зрителей. В настоящий момент вышло уже три сезона проекта: два в Дубае, один – в Самарканде. Первым триумфатором шоу стал футболист Павел Мамаев – представитель звёздной команды. Затем побеждали только "народники": цирковой тренер Александр Лось стал лучшим в Самарканде, а домохозяйка Александра Сухорукова выиграла сезон "Выжить в Дубае. Возвращение".

Каждый из участников "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" достойно прошёл на проекте свой путь, двое из них стали победителями, но это ничего не значит, ведь им снова нужно доказывать всем, что ты лучший из лучших. Делать это можно не только на командных испытаниях, но и в быту. Новый сезон, конечно же, не обойдётся без интриг и неожиданных поворотов, которые изменят ход игры.

Оказаться снова на съёмках такого масштабного проекта как контрастный душ: погружаешься из привычной комфортной жизни в непростые условия реалити, ещё и с таким сильным составом участников. Мне кажется, в этом сезоне я пережила все эмоции из возможных, каталась на эмоциональных качелях постоянно, но за всё это только благодарю. Именно в таких условиях окончательно поняла, как, где и с кем хочу жить. О причине переезда в Санкт-Петербург вы узнаете в проекте. Любовь Оленина, участница народной команды из Петербурга

Зрителей ждёт большая интрига! Я постарался быть беспристрастным, потому что я хорошо отношусь ко всем участникам звёздной команды. С кем-то я знаком давно, с кем-то познакомился недавно. Но это никак не сказалось на моём к ним отношении в игре. Будет много интересных поворотов, в том числе и во взаимоотношениях внутри команд и между ними. Скоро сами всё увидите на ТНТ! Павел Воля, ведущий шоу

Этот сезон будет самый необычный и непрогнозируемый. И если зрителям покажется, что они разгадали чью-то тактику, то это не так. Мы были внутри игры с Павлом и нам тоже так иногда казалось. На самом деле, каждая серия будет по-новому раскрывать игру и поворачивать сюжет. Я болела за народную команду, которую я представляла. Раскрою интригу: в игре появится джокер, который не принимал участие ни в одном сезоне, но всегда был таинственным наблюдателем и стратегом. Его поведение удивит всех! А вообще практически все покажут свои новые лица. Ляйсан Утяшева, ведущая шоу

В прошлом сезоне я отстаивала свои границы и была честной, поэтому хейт, который на меня обрушился, считала не справедливым. И это не самое худшее, что случилось со мной после проекта. Мне было интересно поучаствовать ещё раз в уже знакомой компании людей. Да, и в Самарканде я никогда не была! В этот раз у нас сложились доверительные и дружеские отношения. Мы были спокойны и сосредоточены на игре. Все ребята - сильные игроки, но лично мне не хватало союзников, хоть горы и дарят очень много энергии. Надежда Сысоева, участница звездной команды

Когда мне предложили участие в "Выжить в Самарканде. Игре сезонов", то первым вопросом, который я задала, был: "Кто еще из моего состава будет участвовать?" Поэтому, когда я узнала, что помимо меня будут участвовать Артём и Паша, я, не задумываясь, ответила: "Да!". Я расчистила свой график, чтобы наше трио воссоединилось в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов". Я думаю, что зритель не заскучает и ему будет приятно увидеть нас вновь вместе. Этот сезон предложит не только посмотреть иначе на участников, но и узнать, как сильно отражается на игре то, кто находится рядом с нами. Новый сезон покажет, насколько важную роль играет наше окружение. Ольга Серябкина, участница звезд​​​​​​​ной команды

Реалити "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" смотрите на ТНТ сразу после новогодних каникул!