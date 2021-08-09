"Водоканал" получит заем на строительство второй нитки главного коллектора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и гендиректор "Водоканала" Сергей Волков подписали соглашение о первом этапе строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Речь идет о территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов. В этой зоне проживают около 2,5 млн человек.
Деньги будут выделены из федерального бюджета. По словам Александра Беглова, почти 15 млрд — это большая поддержка для города.
Пока что речь идет только о первом этапе. Ко второму могут приступить в конце 2024 года.
Строить нитку будет ООО "Ремонт и строительство сетей "ПР и СС".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все