"Водоканал" получит заем на строительство второй нитки главного коллектора Петербурга

Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и гендиректор "Водоканала" Сергей Волков подписали соглашение о первом этапе строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Речь идет о территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов. В этой зоне проживают около 2,5 млн человек.

Деньги будут выделены из федерального бюджета. По словам Александра Беглова, почти 15 млрд — это большая поддержка для города.

Пока что речь идет только о первом этапе. Ко второму могут приступить в конце 2024 года.

Строить нитку будет ООО "Ремонт и строительство сетей "ПР и СС".

Фото: Piter.tv