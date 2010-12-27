"Вода России": в Выборгском районе волонтеры очистили от мусора 9 водных объектов

Озера и реки Ленинградской области стали чище.

В Выборгском районе подведены промежуточные итоги экологической акции "Вода России", которая началась 5 мая. Как сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района, с этого времени местные жители своими силами очистили 9 водных объектов. Результат работы волонтеров трудно переоценить: люди собрали и утилизировали 170 кубометров мусора. Отметим, что акцию "Вода России" поддержали сразу несколько муниципальных образований Выборгского района, в том числе, и город Выборг.

Так, в столице района около полутысячи человек организовали работу по очистке берега Финского залива у Госпитальной улицы, а также на набережной генерала Апраксина и Банном Заливе. В социальных сетях уже появились фото и видео с этой акции. На них можно наглядно оценить результаты работы горожан, среди которых - молодежь Выборга. Отличились и другие муниципальные образования.

Так, наибольшее количество мусора волонтеры собрали в Рощинском муниципальном образовании на границе с Санкт-Петербургом. Работы здесь объединили более 80 человек из поселков Рощино, Цвелодубово, Победа. С их помощью чище стали воды реки Рощинка, а также озер Нахимовское и Победное.

Вторым по количеству добровольцев стало Гончаровское муниципальное образование, где на уборку береговой полосы Вуоксы вышли почти полторы сотни жителей п. Барышево. В Полянском муниципальном образовании привели в порядок береговую линию о. Харалужное, о. Красавица, о. Придорожное, о. Ершовое. Участниками акции стали 82 человека.В Приморском муниципальном образовании участие в уборке береговой полосы пролива Бьёркеузенд Финского залива приняли полсотни жителей п. Глебычево. В Советском городском поселении 15 добровольцев привели в порядок береговую линию Финского залива в районе Березовой и Дубровой рощ. Сайт Администрации МО "Выборгский район"

На этом акция "Вода России" не закончится. Работа продолжится в течение всего лета, присоединиться к "водным субботникам" может любой желающий.