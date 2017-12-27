"Во все тяжкие": К юбилею сериала 62 серии вместили в 1 минуту

Появился видеоролик длиной в 1 минуту, в котором показаны все серии 5ти сезонов культового сериала.

20 января исполнилось 10 лет культовому сериалу "Во все тяжкие". В сериале 5 сезонов, 62 серии.

Минутный ролик, в котором показаны все серии, просмотрели сотни тысяч раз. Черно-белое видео снято в виде аркадной игры. "Во все тяжкие" рассказывает об учителе химии одной из школ, который болен раком. И чтобы обеспечить свою семью, он становится наркобароном. Сериал стал рекордсменом по премиям. У него есть две премии "Золотого глобуса", 16 прайм-таймовых "Эмми", множество премий и номинаций "Сатурна" и много других наград и номинаций.

Видео: YouTube/cineytele