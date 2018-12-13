"Вы против народа, суки!": в Москве полицейские задержали протестующих против строительства многоэтажки

По мнению местных жителей, стройка затронет подземные коммуникации, а сама многоэтажка будет располагаться слишком близко к другим зданиям.

В понедельник, 27 мая, жители Москвы вышли на акцию против строительства многоэтажки в сквере. На место собрания прибыли сотрудники полиции, которые в крайне жёсткой манере начали массово задерживать жителей на Большой Очаковской улице. Ролик с места событий был опубликован в сети.

Как видно на кадрах, полицейские под крики собравшихся уносят протестующих в автозак. В ходе протестов задели пожилую пенсионерку, которая после была госпитализирована. По информации The Village у пенсионерки случился инсульт.

Как сообщают "Новые Известия" в ОВД Очаково было доставлено минимум 9 задержанных. По словам участников, протоколов на них не составляли и обвинений не предъявляли.

Ранее местные жители начали сбор подписей с просьбой провести комплексное благоустройство территории и обустроить на ней сквер, вместо строительства 22-этажного здания. По мнению местных жителей, стройка затронет подземные коммуникации, а сама многоэтажка будет располагаться слишком близко к другим зданиям. Отметим, что ситуация вокруг объекта напоминает недавние протесты в Екатеребурге, о чем москвичи напомнили властям граффити:

Видео: ютуб-канал Аня лайк

Фото Facebook/‎Иван Рожков