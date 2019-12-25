"Вестсайдская история": каким получился ремастеринг классики от Стивена Спилберга

Мюзикл в современных США – жанр во многом политический, поэтому повышение градуса напряженности вокруг известных текста и музыки выглядит сильной ставкой на победу в наградном киносезоне.

"Вестсайдская история" – фильм знаковый для своего времени. Основанная на материале бродвейской постановки, картина завоевала 10 премий "Оскар" в различных номинациях в 1962 году, входит в списки лучших картин Американского института кино: достойный образец жанра мюзикла. История Ромео и Джульетты, перенесенная в контекст американских 50-х, стала успешной настолько, что постановку по сей день дают в разных театрах по всему миру, в том числе и в России. Киноадаптация была логичным шагом.

Заметно, что новый фильм Стивена Спилберга – проект мечты для почти 75-летнего режиссера. Картину закрывает титр "Для папы", а постановщик теперь старается все больше говорить о личном, чем рассказывать универсальные зрительские истории. Сейчас к выходу готовится его собственный "Амаркорд" – фильм "Фабельманы", посвященный детству Спилберга. Планируется, что главные роли сыграют Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Прототипом персонажа Уильямс станет мать Спилберга, а образы Дано и Рогена будут основаны на личностях отца и дяди режиссера.

Вернемся в день сегодняшний. Новая "Вестсайдская история" находится в прямом диалоге с киноверсией из XX века, дополняя и усиливая ее слабые места. Диалог с фильмом Роберта Уайза силами оператора Януша Камински начинается буквально с первых кадров, пролетая над трущобами на высоте. От легкого взаимодействия в оригинале между актерами, нежного даже в моменте драк, не осталось и следа – насилие подчеркнуто брутальное и реалистичное.

Революционная для 60-х увертюра вокруг экрана, меняющего цвета, опущена за ненадобностью, добавлены акценты второстепенным персонажам Энибодис (Айрис Минас) и Чино (Джош Андрес Ривера), которые получили более внятные сюжетные линии. Из-за большего экранного времени трансгендерного (девушка, идентифицирующая себя как парень) персонажа Энибодис в кадре "Вестсайдская история" оказалась запрещена в арабских странах – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане.

Ощущается большой масштаб – в сцене танцев в спортивном зале (номер Mambo), в уличных сценах, которые сняты не в студии, а на реально опустевших улицах в пандемию. Кадр принимает большое количество массовки, а в целом при просмотре создается ощущение "ремастеринга" известного произведения. Музыка Леонарда Бернстайна остается нетронутой, порядок номеров немного изменен в отличие от "оригинала". Сюжетно на первый план выведен конфликт застройки бедного района, а диалоги на испанском языке не переводятся в субтитры. Это принципиальное решение режиссера, который так показал, что английский язык в оригинале не доминирует над испанским. К тому же, некоторые реплики на двух языках все равно дублируют друг друга, поэтому зритель не останется в неведении насчет сюжетных поворотов.

Новаторской и стирающей границы "…историю" можно назвать только условно. Главным лицом жанра мюзикла в американском кино принято считать трудоголика Лина-Мануэля Миранду, автора хитовой постановки по мотивам американской истории "Гамильтон", текста диснеевской "Моаны", сценариев "На высоте мечты" и "Энканто". Кстати, сам Миранда тоже принимал участие в адаптации испанского текста "Вестсайдской истории" в 2009 году, так что постановка ему знакома не понаслышке. Именно поэтому фильм Спилберга ощущается как проход по дороге, проторенной Мирандой. Достаточно просто в любой его работе представить сцену, где латиноамериканское комьюнити после конфликта с полицейскими начинает петь народную песню хором и поднимает кулак в небо: не Black Lives Matter, но точно что-то похожее. Застройка вызывает митинг против нее в номере In America – политического тут много.

Миранда также посвятил отдельную документальную ленту Рите Морено – исполнительнице женской партии Аниты в "Вестсайдской истории". В это же время Спилберг обеспечивает фильму преемственность, отдавая Морено душевный номер ближе к трагичному финалу картины и роль владелицы аптеки, которую ранее исполнял мужчина.

Киноверсия XX века из сегодняшнего времени инклюзивности не выдерживает критики в контексте уместности ролей пуэрториканцев, которые исполняли актеры со светлым цветом кожи. Новый фильм исправляет это упущение, а перед зрителем в роли Марии появляется дебютантка Рейчел Зеглер, которую зритель еще увидит в новой версии "Белоснежки" в заглавной роли. Девушка не стесняется выражать всю гамму чувств от участия в больших кинопроектах: пока за этим можно наблюдать на ее ютуб-канале. Энсел Элгорт ("Щегол", "Малыш на драйве", "Виноваты звезды") представляет перед зрителем более приземленный образ поляка Тони, подчеркивая это актерской пластикой.

Кастинг на "Вестсайдскую историю" проводился мучительно долго, переживали голливудские инсайдеры. Спилберг потратил почти год на поиски подходящих актеров, которые смогли бы одновременно петь, танцевать и играть на камеру.

"Вестсайдская история" – это первый мюзикл в фильмографии режиссера Стивена Спилберга, хотя с музыкой и танцевальной пластикой он так или иначе соприкасался. В промо-материалах к фильму критики вспоминают неудачно принятую комедию-фарс "1941" или музыкальный номер Anything Goes из "Индианы Джонса и Храма судьбы".

Незадолго до премьеры стало известно о смерти автора оригинального текста мюзикла "Вестсайдская история" Стивена Сондхайма. Спилберг отмечал, что знаменитый автор бродвейских постановок успел посмотреть фильм до релиза и с нетерпением ждал премьеры на большом экране, чтобы сравнить киноверсии 1961 года и 2021-го.

Эмоциональный заряд картины "Вестсайдская история", помноженный на контекст создания и мастерство постановщика, должен обеспечить фильму присутствие в новом сезоне кинонаград, в том числе и Американской киноакадемии. Придать новый масштаб и объем самодостаточной картине, превратив ее в современное зрительское кино – дерзкая история, которая, похоже, завершилась успешно.

Текст: Федор Быков для Piter.tv

Фото: The Walt Disney Studios Media Kits" Disney Russia & CIS