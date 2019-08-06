Стоимость проекта оценивают в 196 миллиардов рублей.

Компания "Мечел" просит за долю в Эльгинском месторождении 100 миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости".

"Мечел" хочет выкупить 51% в месторождении. Стоимость проекта оценивают в 196 миллиардов рублей. Долю "Газпромбанка", владеющего 49% в месторождении, оценивают в 96 миллиардов рублей.

РБК сообщили, что стороны не могут договориться из-за разной оценки проекта. Генеральный директор "Мечел" Игорь Зюзин хочет за свою долю сумму больше той, за которую "Газпромбанк" купил 49% в 2016 году. Это 34,4 миллиарда рублей.

Ранее в "Газпром нефти" поделились планами застройки Охтинского мыса.