"Ванкувер" победил "Монреаль" в матче НХЛ, отыгравшись со счета 0:4, Михеев сделал дубль

Игра закончилась со счетом 7:6.

"Ванкувер" победил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Известно, что российский нападающий Илья Михеев смог реализовать дубль в ворота оппонентов, а сам клуб отыгрался, хотя по ходу встречи уступал противникам с результатом 0:4 после первого периода. Однако матч завершился с результатом 7:6. Заброшенными шайбами в воротах соперников отметились на 37, 39 и 46 (дубль Михеева), 45, 49, 59 и 61 минутах спортсмены Конор Гарленд, Бо Хорват, Джек Студничка, Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон. От проигравших отличились на 8, 13, 15, 17, 56 и 58 минутах Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахан, Майкл Пеццетта, Кристиан Дворак и Джош Андерсон. После четвертой пропущенной шайбы лед покинул голкипера "Ванкувера" Коллин Делиа, а на его место пришел Спенсер Мартин.

Форвард Михеев забросил свои седьмую и восьмую шайбы в текущем сезоне НХЛ. На его счету записано семь голевых передач. Голом и результативным пасом отметился также и другой россиянин Андрей Кузьменко, в текущем чемпионате он забросил 12 шайб и провел 11 результативных передач. Благодаря данному матчу "Ванкувер" набрал 25 очков в 26 проведенных матчах. Команда находится на шестом месте в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. "Монреаль" с 26 очками после 25 игр располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.

Голы Бучневича и Тарасенко не помогли "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Рейнджерс".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET