Причина смерти Питера Торка не уточняется.

В пятницу, 22 февраля, стало известно о том, что в возрасте 77 лет скончался экс-гитарист группы The Monkees Питер Торк. Об этом сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.

С тяжелыми и разбитыми сердцами сообщаем крайне огорчительную новость, что наш друг, наставник, учитель и просто замечательный человек Питер Торк умер сказано в сообщении на на официальной странице музыканта в фейсбуке

Американский поп-рок-квартет The Monkees записывался и выступал с концертами с 1966 по 1971 годы и не раз воссоединялся в конце 80-х, 90-х и 2000-х годах.

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Фото:Peter Tork/Facebook