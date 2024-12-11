"В некоторых сценах вставляла грузинские слова с папиной подсказки": Манана Гогитидзе о сериале "Патриот", театре и Петербурге

10 февраля на ТНТ выходит четвёртый сезон сериала "Патриот", в котором роль владелицы цветочного магазина сыграла петербургская актриса театра и кино Манана Гогитидзе. О её творческой семье, атмосфере на съёмочной площадке, любимых местах для прогулок в Петербурге и значимых театральных постановках читайте в нашем интервью.

— Манана, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш творческий путь? Были ли когда-то сомнения, какую профессию выбрать?

Я родилась в творческой семье. Дедушка и мама — композиторы, бабушка — музыковед, прабабушка по дедушкиной линии — художница, по бабушкиной — пианистка, певица, актриса. В такой семье не заниматься творчеством, наверное, было невозможно. Поэтому нас с братом в детстве отдали в музыкальную школу, потом театральные кружки, походы в театры, на концерты, выставки…

Когда пришло время поступать в ВУЗ, передо мной встал выбор: вокальное отделении консерватории и профессия музыканта, или театральный институт и профессия артистки. Выбор пал на театральный институт, который я и окончила с красным дипломом по специальности "актриса театра и кино". Но так как с музыкой мы не расставались всё это время, жанр мюзикла, который как раз в двухтысячных годах активно стал развиваться в России и который так удачно совмещает в себе музыку и драму, захватил меня, и мне кажется, я нашла себя именно в этом жанре.

— У вас очень много театральных ролей, при этом не так часто вы появляетесь в фильмах и сериалах. Хотелось бы углубиться больше в эту сферу? Если нет, то почему?

Я очень люблю театр за его сиюминутность, за зрителя, за аплодисменты, за цветы. Кино — это совсем другое: возможность переснять дубли, монтаж, выбор удачного плана… но и эта работа мне очень интересна и любима мной. Я с удовольствием буду появляться в кино чаще, если для меня найдётся подходящая яркая роль. Уверена, моего времени и энергии хватит и на театр, и на кино!

— Совсем скоро на ТНТ стартует новый сезон сериала "Патриот", где вы исполняете роль Мананы, владелицы цветочного магазина. Почему у героини ваше имя? Может быть, в ваших характерах есть что-то общее?

Когда меня пригласили на пробы в сериал "Патриот", ещё в 2020 году на второй сезон, мою героиню звали Тина Гивиевна. Приехав в Москву на встречу с создателями сериала, я представилась, сказала, что меня зовут Манана Гивиевна, и им очевидно имя понравилось, а изменить решили отчество. Так я стала Манана Зурабовна.

Мой папа грузин, и несмотря на то, что я родилась в Петербурге и всю жизнь тут прожила, грузинская кровь даёт о себе знать. Я — эмоциональная, люблю жестикулировать, ну и хорошо копирую папин грузинский акцент. Всё это мне пригодилось на съёмочной площадке "Патриота", так же, как и папин грузинский язык. В некоторых сценах вставляла грузинские слова с папиной подсказки.

— Какая атмосфера сложилась на съёмочной площадке? С кем рады были поработать снова?

Я очень полюбила этот сериал и полюбила всю съёмочную группу: сценаристов с прекрасным, острым чувством юмора, режиссёра, операторов, художников, реквизиторов, ассистентов по актёрам, да всех вообще! Очень дружная, весёлая, молодая команда, на встречу с которой каждый раз едешь в прекрасном настроении и чувствуешь себя как дома. Я с удовольствием поеду снова, если пригласят.

— В чём для вас уникальность сериала "Патриот"?

На первое место я бы поставила юмор. Очень острый, на грани фарса, который присущ каналу ТНТ. Во-вторых, на мой взгляд, прекрасный актёрский состав, который во главе с режиссёром Николаем Бурлаком выдаёт высокий уровень профессионализма и точного существования в порой абсурдности придуманных ситуаций.

— Вы родились в Северной столице и всю жизнь проживаете в Петербурге. Были мысли о переезде?

Нет, честно говоря, переезжать никогда не хотелось. Я очень люблю Петербург, это мой дом, моя крепость! С удовольствием езжу в Москву работать в театрах или кино, но всегда хочу возвращаться домой.

— Если не Петербург, то в каком городе хотели бы пожить и почему?

Пожалуй, только Питер. Но если надо выбирать, то что-то похожее по духу на Петербург, что-то европейское…

— Какое ваше любимое место для прогулок в Петербурге?

Я люблю центр города, Площадь искусств: там театр, где я работаю, филармония, где работает мой брат, рядом и Невский, и Садовая, и ещё несколько театров, в которых идут спектакли с моим участием. В общем, там в центре всё сосредоточено. Хотя прогулки по набережной Невы или Фонтанки — тоже всегда в радость.

— С 2024 года вы исполняете роль Екатерины II в мюзикле "Капитанская дочка", музыку к которому написали Андрей и Ольга Петровы, ваши дедушка и мама. Какие эмоции ощутили, когда впервые вышли к зрителям в этой роли?

Мы всей семьёй очень ждали появления этого спектакля. В него было вложено много сил, переживаний, эмоций, и так как я выступала в этом проекте не только как актриса, но и впервые как ассистент режиссёра, то переживала за всех и за всё, что происходило на сцене, поэтому не успела поволноваться за свою роль. Но сейчас уже спектакль "встал на ноги", уже можно расслабиться и получать удовольствие от роли!

— У вас очень плотный график: работа в театре, гастроли, съёмки в фильмах. Но как обычно вы отдыхаете?

Я отдыхаю дома, с семьёй. У меня две бабушки, родители, муж, сын, и все мы живём в одном доме за городом. Ещё брат с женой и племянницей приезжают. И вот за семейными посиделками, обедами, играми, разговорами и получается лучше всего отдохнуть!

— Назовите, пожалуйста, ваши любимые театральные постановки в Петербурге.

Из последних впечатлений абсолютное потрясение — спектакль в БДТ "Лето одного года", где главные роли играют Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Как они живут на сцене! Какие эмоции передают зрителям! Это такое мастерство, такая вершина актёрского существования в роли, на которую нам, артистам, надо ориентироваться и стремиться к которой хотя бы приблизиться.

К сожалению, в связи с большой занятостью я мало что успеваю посмотреть в театрах. Если выдаётся свободный вечер — люблю его провести дома. Поэтому, наверное, могу рассказать про спектакли с моим участием: первое — это конечно же "Капитанская дочка" в Театре музыкальной комедии, мюзикл "Айсвилль" в театре на Садовой ("Приют комедианта") — спектакль уникальный, первый в России мюзикл а капелла (всё исполняется только живыми голосами). Также есть два прекрасных спектакля для детей: "Маугли" в театре Эстрады им. Райкина, где я играю медведя Балу, "Алиса и страна чудес" в Театре музыкальной комедии. Вообще, спектаклей хороших много! Ходите в театры!

— Какие творческие планы на 2025 год? В каких спектаклях, мюзиклах, фильмах и сериалах вас ждать?

Сейчас в Театре музыкальной комедии начинаются репетиции нового спектакля Глеба Матвейчука "Хозяйка медной горы", премьера которого назначена на март. В начале следующего сезона планируются ещё премьеры, но о них пока говорить не могу, так как работа ещё не началась. Планируются концерты, посвящённые 95-летию Андрея Петрова как в Петербурге, так и в других городах России. А про кино сказать пока сложно. Надеюсь, я смогу порадовать и телезрителей своим участием в не меньшем объёме, чем зрителей театральных!

Фото: из личного архива Мананы Гогитидзе; ТНТ