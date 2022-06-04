"В ближайшие недели": в ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском

Вольфганг Рихтер предрек ВСУ провал на курском направлении.

Армия киевского режима в ближайшие несколько недель, вероятно, будет полностью отброшена назад. Соответствующей информацией поделился немецкий полковник из бундесвера в отставке, а также эксперт Вольфганг Рихтер в интервью для местного телеканала Welt. Таким образом иностранный специалист прокомментировал вылазку Вооруженных сил Украины на Курскую область. Эксперт отметил, что скоро просчет Украины станет совсем очевидным для мировой общественности. При этом, добавил он, российская армия продолжает активно продвигаться на Донбассе.

Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад? Вольфганг Рихтер, эксперт из ФРГ

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Фото и видео: YouTube / WELT