Видео: в Выборге завершила свою работу приемная по вопросам реформы обращения с ТКО

На вопросы жителей отвечали специалисты регоператора, Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области при содействии районной администрации.

В течение месяца в Выборге для граждан работала приемная по вопросам, касающихся новых норм работы обращения с твердыми коммунальными отходами и оплаты данной коммунальной услуги.

С инициативой организации консультаций для жителей и юридических лиц выступил глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов.

Прием граждан проводился с целью информирования населения по вопросам, касающихся реформы в сфере обращения с отходами на территории города и района.

На вопросы жителей отвечали специалисты регоператора (АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области"), Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области при содействии районной администрации.

График работы приемной для удобства граждан был размещен на официальном портале администрации МО "Выборгский район".

"За время работы в приемную поступило 141 обращение, - сообщила начальник отдела природных ресурсов районной администрации Елена Баронкина. – Наиболее часто задаваемые вопросы касались начислений за коммунальную услугу "Обращение с ТКО", предусмотренной региональной льготы для граждан 70 и 80 лет. Также жителей интересовало, куда необходимо обращаться в случае, если оплата в квитанции выставлена некорректно. По всем вопросам были даны разъяснения".

Представитель регионального оператора Ольга Артамонова отметила активность жителей Выборгского района и поблагодарила администрацию муниципального образования за высокую организацию приемной, что позволило максимально информировать население о нововведениях по работе с мусором.

Она сообщила, что получить ответы на вопросы, относящиеся к реформе обращения с ТКО, можно по телефону "горячей линии" регоператора:8 (812) 454-18-18 (пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45).

Информационный портал регоператора: uko-lenobl.ru

Отметим, жители Выборга и района также могут обратиться за консультацией в администрацию МО "Выборгский район" по телефону: 8 (81378) 2-52-14.

Видео: Piter.TV