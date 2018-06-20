В Выборге и районе проходят мероприятия, приуроченные к 74-ой годовщине Великой Победы

Во всех городских и сельских поселениях Выборгского района идет активная подготовка к 9 Мая: организуются субботники по благоустройству территорий, в том числе - воинских захоронений, в образовательных организациях проходят встречи с ветеранами, конкурсы стихов и рисунков, в библиотеках и других учреждениях культуры - книжные выставки, праздничные программы.

Приближается один из главных праздников нашей страны - День Победы. Во всех городских и сельских поселениях Выборгского района идет активная подготовка к 9 Мая: организуются субботники по благоустройству территорий, в том числе - воинских захоронений, в образовательных организациях проходят встречи с ветеранами, конкурсы стихов и рисунков, в библиотеках и других учреждениях культуры - книжные выставки, праздничные программы.

Сегодня, 25 апреля, в Выборге стартует акция "Георгиевская ленточка". В 17.00 на Красной и Рыночной площадях волонтеры будут вручать "символ Победы" всем желающим и рассказывать, как правильно его носить.

30 апреля в 12.30 на площади Выборгских полков - торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. В 13.00 запланирован старт первого забега по ул. Выборгской.

Также в этот день состоится автопробег "Дорогами Победы". В 12.00 автоколонна начнет следовать от воинского захоронения №33 ("4 км Ленинградского шоссе") по улицам нашего города к мемориальному комплексу "Братское захоронение советских воинов на Южном кладбище", где пройдет возложение цветов к мемориалу и зажжение факела от "вечного огня" в "Единую чашу воинской славы".

5 мая в 09.45 – торжественное открытие VIII велопробега по улицам города Выборга. Старт – в 10.00 от магазина "Искрасофт" (ул. Куйбышева, д. 10). Финиш - возле мемориала "Танк", где пройдет возложение цветов.

7 мая в Доме культуры (пр. Ленина, д.20) состоится финал районного конкурса патриотической песни "Музыка Отечества - 2019". Начало в 12.00.

8 мая состоится возложение цветов к воинским захоронениям: мемориал "Петровка", мемориал на Южном кладбище, братское захоронение "4км Ленинградского шоссе" и др.

В этот же день делегация Выборгского района посетит братские захоронения советских воинов в районе г. Лаппеенранты и г. Иматры (Финляндия).

Во Дворце культуры Выборга (ул. Советская, д.16) пройдет торжественное собрание и праздничный концерт с участием артистов "Хора Русской Армии". Начало в 15.00.

9 мая в Выборге запланирован комплекс мероприятий по празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: акция памяти "Бессмертный полк", торжественный митинг, акция "Солдатская каша", праздничный концерт, бал Победы, фейерверк.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО