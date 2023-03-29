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В Удмуртии полицейские в ходе погони со стрельбой остановили машину с тремя подростками и юношей

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В отношении водителя составили пять административных протоколов.

В Удмуртии полицейские в ходе погони со стрельбой остановили машину с тремя подростками и юношей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в Глазове экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-21074, который на ходу вилял из стороны в сторону. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования инспекторы после предупредительного выстрела в воздух прицельным огнем поразили колеса отечественной машины.

За рулем оказался 17-летний житель поселка Яр без водительских прав. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находились 16-летняя девушка и двое юношей. В отношении водителя составили пять административных протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске уличный грабитель получил три года колонии особого режима.

Видео: МВД по Удмуртии

Теги: нарушение пдд, полиция, стрельба, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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