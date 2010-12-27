В Петербурге после проверки ГАТИ подрядчик пообещал оперативно завершить работы на Галерной улице

ООО "Ленпрофмонтаж" по заказу администрации Адмиралтейского района проводил во дворах работы по благоустройству.

После многочисленных жалоб местных жителей, сотрудники Государственной административно технической инспекции провели проверку во дворах улицы Галерной, где проводятся работы по благоустройству территории.

Инспекция зафиксировала несоблюдение требованиям безопасности жителей. Так, например для прохожих не был установлен безопасный проход через рабочую зону. – об этом сообщили в администрации города.

После дальнейшего расследования, выяснилось, что компания-подрядчик "Ленпрофмонтаж" не уложилась в сроки проведения работ. Им был выписан штраф в 440 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что подрядчики уже начали устранять нарушения и рассчитывают выполнить работу в ближайшее время.

Недавно мы писали, как в рамках проекта благоустройства жители 47 региона выбрали архитектурный облик своих городов.

Фото: vk.com/gatispb