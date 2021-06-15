В Джорджии один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за маски

Еще двое человек считаются пострадавшими.

В американском штате Джорджия один человек погиб при стрельбе в супермаркете из-за медицинской маски. В правоохранительных органах уточнили, что между местными жителями возник спор о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Трагедия произошла в округе Де-Калб. Подозреваемый вошел в магазин, после чего подошел с продуктами кассе. Там между сторонами возник конфликт. Преступник достал оружие, выстрелил в обидчика. Кассир скончался в больнице.

Спор был из-за маски. Я не знаю, были ли они в масках или нет. Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос. Мэлоди Мэддокс, глава полиции округа Де-Калб

Журналисты телеканала FOX 5 уточнили, что после стрельбы в кассира началась перестрелка между злоумышленником, охранником магазина (бывший представителем закона". Оба были ранены, а затем - госпитализированы. Охранник находится в стабильном состоянии. По факту произошедшего ведется расследование.

Неизвестный открыл стрельбу около школы в Волжском: ранены два подростка.

Видео: YouTube / 11Alive