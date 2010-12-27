В Дирекции транспортного строительства Петербурга подтвердили факт обыска и выемки документов

Госструктуру при обыске интересовали контракты на текущий ремонт дорог в городе.

В офисе Дирекции транспортного строительства Петербурга прошел обыск управления федеральной службы безопасности. Эту информацию подтвердили сегодня, 6 апреля, в самой организации. Об этом сообщило издание "Фонтанка".

Представители дирекции подчеркнули, что не знают причину обыска в их офисе на Нейшлотском переулке. Предмет интереса со стороны управления федеральной службы безопасности они также не прокомментировали. Как подчеркнули в "Фонтанке", госструктуру при обыске интересовали контракты на текущий ремонт дорог в городе.

Напомним, что ранее стало известно, что сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности изымают документы в здании дирекции транспортного строительства.