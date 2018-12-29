В Дирекции обсудили готовность морского порта Выборг к началу навигации в 2019 году

Участники совещания договорились о проведении очередного совещания для обсуждения готовности пункта пропуска к началу навигации в 2019 году.

В среду, 23 января, в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" состоялось совещание, посвященное развитию морского порта Выборг в отношении оформления маломерных судов для прохождения государственной границы Российской Федерации в период навигации 2019 года.

Начальник Управления пассажирского транспорта и портовой инфраструктуры Дирекции Михаил Курдяев, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Дмитрий Ваньчков, генеральный директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг, представители ФГУП "Росморпорт", Управления Ленинградской по транспорту и Комитета Ленобласти по туризму обсудили перспективы открытия международного пункта пропуска в порту Выборг для приема маломерных судов к началу навигации 2019 года.

В настоящее время ведется работа по передаче причальной инфраструктуры ФГУП "Росморпорт" в аренду ООО "Порт Логистик". Данные причалы будут оборудованы и технически обустроены для приема маломерных судов и яхт.

Участники совещания договорились о проведении очередного совещания для обсуждения готовности пункта пропуска к началу навигации в 2019 году.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО