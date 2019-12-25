Ольга Кузьмина рассказала о выступлениях на льду со сломанными ребрами

Сейчас тренировки закончились, и она восстанавливается.

Актриса Ольга Кузьмина рассказала о своих впечатлениях от участия в "Ледниковом периоде" и трудностях, с которыми она столкнулась. Об этом она написала в Instagram.

Актриса отметила, что уже скучает по тренировкам, хотя во время подготовки она получила серьезную травму. Ольга Кузьмина сломала ребра, но по ее словам, она так была увлечена процессом, что не замечала этой боли.

Всем, кто переживал за мое здоровье, спасибо за заботу, мне уже лучше, не так сильно болит. Без нагрузок все заживает быстрее. Ольга Кузьмина

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Фото: Instagram/ kuzmummy