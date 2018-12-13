Ушел из жизни Почетный гражданин Выборгского района Алексей Григорьевич Росляков: администрация приносит соболезнования

Администрация МО "Выборгский район", депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Григорьевича Рослякова.

Алексей Григорьевич Росляков родился 15 марта 1929 года под г. Череповцом в многодетной крестьянской семье.Когда началась война Алексей Росляков, окончивший только четыре класса, стал наравне со взрослыми работать в колхозе. До призыва в армию неоднократно входил в число лучших механизаторов Вологодской области.

В 1950 году был направлен на воинскую службу в правительственные войска в Москву.

В Выборг Алексей Росляков приехал в середине 1950-х годов. Устроился на судостроительный завод слесарем и одновременно поступил в вечернюю школу, а затем – в Ленинградский судостроительный техникум и институт. Работал бригадиром, мастером, начальником цеха, руководителем производственного отдела завода. Был избран секретарем парткома.

С 1978 по 1986 годы Алексей Росляков возглавлял Выборгский горисполком. За эти годы в городе было возведено более 60 домов, три школы, четыре детских сада, а также гостиница "Дружба", ресторан "Север", торговый центр "Гдыня", здание военкомата и телеграф. В это же время появились новые мощные котельные на газовом топливе, комплекс очистных сооружений и канализации. По итогам социалистического соревнования по благоустройству среди городов РСФСР Выборг неоднократно был в тройке лидеров.

Алексей Григорьевич пользовался большим уважением у коллег и жителей Выборга.

За большой вклад в становление города, а также активную общественную работу 27 апреля 2005 года Алексею Григорьевичу Рослякову присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области".

Администрация МО "Выборгский район", депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Григорьевича Рослякова.

Истоник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО