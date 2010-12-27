В Петербурге снова проводится конкурс на расширение северного участка КАД

Упрдор "Северо-Запад" объявил конкурс на расширение северного участка КАД.

Петербургская реконструкция северного участка кольцевой автодороги снова участвует в конкурсе. Ранее заказчик обещал завершить работы к 2022 году.

В среду, 28 марта на сайте госзакупок появилась информация о конкурсе. Изначальная стоимость – 6,226 млрд. Отметим, что победитель будет объявлен 19 апреля. Реконструкция должна завершится к 13 ноября 2020 года. В результате, на участке от станции Горская до Приозерского шоссе вырастет с 4 до 6 полос.

Напомним, первый тендер на реконструкцию северного участка КАДа на 5,6 млрд рублей был объявлен в 2014 году. Но было принято решение его отменить из-за сокращения федерального бюджета. В 2015 году этот же конкурс выиграла организация ВАД за 265 млн рублей. 29 декабря прошлого года появилась информаци о новом конкурсе, однако и он не был реализован из-за смены одной федеральной целевой программы на другую.