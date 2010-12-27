Управляющим организациям и ТСЖ необходимо подтвердить готовность жилых домов к эксплуатации в зимних условиях

Без оформления акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы теплопотребления не допускается.

Администрация МО "Выборгский район" напоминает руководителям управляющих организаций и ТСЖ, что, в соответствии с нормами Постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 г. № 177, готовность жилых и общественных зданий к эксплуатации в зимних условиях подтверждается паспортами на основании актов проверки теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем.

Без оформления акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы теплопотребления не допускается.

В связи с тем, что в текущем году эта дата, установленная для отчетности потребителей теплоэнергии выпадает на выходной день, рекомендуется подтвердить готовность домов до 13 сентября.

Управляющим организациям, которые не предоставили данные, были направлены официальные письма.

Предварительно по вопросу обеспечения своевременной готовности домов к отопительному сезону комитетом по городскому хозяйству администрации Выборгского района был проведен ряд встреч с представителями организаций, которые не завершили процедуры.

По итогам совещания в протокол внесены обязательства, которые взяли на себя представители отстающих ТСЖ и управляющих организаций по срокам предоставления отчетности.

На основании вышеизложенного, в целях получения паспорта готовности на многоквартирный дом, находящийся в управлении ТСЖ или управляющей организации, необходимо в срок до 13 сентября 2019 года предоставить в отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству (пр. Ленина, д. 2, каб. № 14) следующий пакет документов:

паспорт готовности здания к эксплуатации в зимних условиях; акт проверки готовности теплоснабжающей организацией с приложением накопительной ведомости; акт общего (весеннего и осеннего) осмотра; акт газоснабжающей организации на исправность инженерного оборудования, при наличии газоснабжения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО