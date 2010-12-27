"Украинцы блефуют", говоря, что могут перехватывать данные с российских спутников

Президент Украины, Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой", заявил, что украинские специалисты начали успешно перехватывать секретные военные данные с российских спутников.

Президент Украины, Петр Порошенко заявил, что украинские специалисты начали успешно перехватывать секретные военные данные с российских спутников. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой". Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Порошенко отметил, что некоторые данные помогли им "своевременно встретить врага" в Донбассе. Военный специалист и бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев прокомментировал изданию "ПолитЭксперт", как на самом деле обстоят дела с перехватывающей техникой на Украине. Эксперт уверен, что ни на Западе, ни на Украине нет таких устройств, которые способны перехватить данные с российских спутников.

Какие бы не были специалисты, для этого нужна серьезная аппаратура. Сегодня я могу точно вам сказать, что такой техники у них не может быть, даже если она будет американской или какого-то другого производства. Им просто никто такой аппаратуры не предоставит. Сергей Хатылев, военный специалист

"ПолитЭксперт" узнал, что украинцы сильно блефуют, так как какие-то данные о российских спутниках у них могут быть (они ведь движутся в космическом пространстве), но получить с них конкретные данные невозможно. Отметим, что в Киеве нет ни одного военного спутника из-за отсутствия финансирования.

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